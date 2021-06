Bologna. Cura del ponte di via Libia, dal 28 giugno iniziano i lavori di manutenzione con un investimento di 1,2 milioni di euro

di Redazione, #Bologna

Con un investimento di 1,2 milioni di euro, il Comune di Bologna si prende cura del ponte di via Libia che da lunedì 28 giugno, per circa quattro mesi, sarà chiuso al transito veicolare. Per tutta la durata dell’intervento rimarrà aperto e percorribile solo dai pedoni uno dei due marciapiedi del ponte.

I lavori rientrano tra gli interventi straordinari di riqualificazione e miglioramento sismico programmati dal Comune. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione di tutta la pavimentazione stradale che per questa ragione sarà completamente demolita e rifatta; la realizzazione del sistema di raccolta delle acque; la sostituzione dei giunti; la riparazione del calcestruzzo della struttura di sostegno del ponte sopra le linee ferroviarie.

In tutta la zona vicina al ponte è stata collocata la segnaletica che indirizza ai percorsi alternativi. Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere la zona San Donato/Fiera-Michelino/Tangenziale, i percorsi consigliati sono:

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Andreini, via San Donato;

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Mondo, piazza Mickiewicz.

Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere Porta San Donato/viali di circonvallazione, il percorso consigliato è:

via Libia, via Masia, via Paolo Fabbri fino alla rotonda Sant’Egidio.

Per chi proviene da viale della Repubblica/zona Stalingrado e deve raggiungere la zona Massarenti, i percorsi consigliati sono:

via San Donato con direzione ponte di San Donato, rotonda Sant’Egidio, via Barontini, via Rossi, via Bentivogli, via Masia, via Libia, via Massarenti;

via San Donato, via Amaseo, piazza Mickiewicz, via dell’Artigiano, via Nuova, via Rimesse, via Massarenti;

via S.Donato con direzione periferia, via Andreini, via Nuova, via Rimesse, via via Sante Vincenzi, via Libia, via Massarenti.

Sarà deviato anche il bus 60 che transita su via Libia: le modifiche del percorso sul sito Tper.

(23 giugno 2021)

