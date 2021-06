“Solo quando voglio” a Teatri di Vita Mancha in concerto ‘live’ al festival “Cuore d’Aria”

di Redazione, #Spettacolo

Ha poco più di vent’anni, ma ha una grande personalità, e con due singoli come “Solo quando voglio” e “Crimine” si appresta a stupire con il suo sound dove l’hip hop dialoga con il ryhtm & blues e il jazz col funk. E’ Mancha, al secolo Leonardo Parmeggiani, protagonista del concerto live di venerdì 18 giugno alle ore 21 a Teatri di Vita (Parco dei Pini, via Emilia Ponente 485, Bologna), per il festival “Cuore d’Aria” nell’ambito di “Bologna Estate 2021”, con il supporto di Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, e con il contributo della Fondazione del Monte.

Al concerto seguirà il dj-set di Green Everywhere all’aperto, mentre in sala Pasolini sarà possibile assistere alla proiezione di “Anzianità in arancione”, il progetto streaming di Stefano Casi e Katia Ippaso realizzato durante la chiusura per la pandemia. Sono sempre aperte la mostra fotografica di Davide Conte “Una Città fuori dal Comune” e l’installazione interattiva “Gentilezza/Leggerezza” di Andrea Ferrato / Metabox Sensibilità Aumentata.

Informazione e prevendita sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

18 giugno 2021

