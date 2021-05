Con un coltello a casa del rivale in amore. Un arresto a Reggio Emilia

di Redazione, #cronaca

Ferito nell’orgoglio non ha esitato, armato di un grosso coltello, a presentarsi a casa di colui che considerava rivale in amore intimandogli di non parlare più al telefono con la sua compagna. Ma non solo: nel bel mezzo della minaccia davanti a colui che riteneva essere suo rivale, ha telefonato alla campagna rassicurandola: “Vedrai che ti lascerà stare”.

Per questi motivi i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza con le accuse di violazione di domicilio, violenza privata e porto abusivo di arma hanno tratto in arresto un 48enne di Canossa, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

Informa un comunicato stampa dei Carabinieri di Reggio Emilia.

