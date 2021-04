Clubhouse blocca l’account di Mario Adinolfi segnalato dagli utenti: Crosetto: “Siamo al regime”, parola d’esperto?

di G.G., #Lopinione

Le opinioni di Mario Adinolfi, spesso colorite, diciamo così, soprattutto quando riferite alle questioni legate ai diritti delle persone LGBTQI+, sono state probabilmente a lungo segnalate dagli utenti di ClubHouse, se il social ha deciso di disattivare l’account di Adinolfi. La disattivazione è commentata dal presidente di rete Italiana Antifascista, Luca Venneri dal suo account twitter.

Account #Clubhouse di @marioadinolfi sospeso perché segnalato dagli utenti. Una nota per tutti coloro che confondono la libertà d’espressione con la libertà ad insultare e perpetuare la disinformazione sul #DDLZan. Basta difendere chi fomenta odio sui sociale! #facciamorete pic.twitter.com/GZ6srbikVl — Luca Venneri (@LvcaVenneri) April 16, 2021

La disattivazione è stata immediata commentata su Twitter dal Fratello d’Italia Guido Crosetto che non lesina commenti, personali e in quanto tali discutibili, sulle presunte ragioni della disattivazione dell’account.

Un nuovo social @joinClubhouse ha deciso di cacciare @marioadinolfi.

È un social nel quale le persone accedono e confrontano le idee, discutendo.

Ho sentito alcune volte Mario esprimere le sue ed essere coperto di insulti.

Ora però cacciano lui!

Non è accettabile, è regime! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 16, 2021

E sentire Crosetto gridare al regime come esponente di uno dei partiti più a destra d’Europa, fa francamente sorridere, ma la tolleranza si impara anche cercando di capire le ragioni altrui, per quanto a noi inspiegabili. Di seguito uno degli arguti post su Twitter di Adinolfi che non racconta le ragioni della disattivazione del suo account su Clubhouse, ma in compenso spiega bene Adinolfi.

Un allarmatissimo Nicola Savino in uscita da un servizio di denuncia su alcuni scandali omosessuali in Vaticano (questo il titolo del servizio) s’è affrettato a precisare che il titolista s’era sbagliato ed erano solo “scandali sessuali”. Consumati tra maschi. Zan già terrorizza. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) April 13, 2021



E’ proprio come dice Crosetto. Siamo in pieno regime.

(16 aprile 2021)

