Operazione anti ‘ndrangheta, il presidente Bonaccini: “Grazie agli inquirenti e agli agenti impegnati ogni giorno nel prevenire ed estirpare presenza e consolidamento della criminalità organizzata”

di Redazione, #emiliaromagna

“A nome della comunità regionale, voglio ringraziare gli inquirenti e gli agenti impegnati nell’operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, che da questa mattina all’alba sta portando ad arresti e perquisizioni in province emiliane e di altre regioni, per ipotesi di reato che vanno dall’associazione di stampo mafioso all’estorsione e riciclaggio. In particolare, alla Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, al Comando provinciale di Modena dell’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato di Reggio Emilia”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che prosegue: “Non deve mai mancare il sostegno a chi ogni giorno si batte per prevenire ed estirpare presenza e consolidamento di mafie e criminalità organizzata, che nella quotidianità deve essere accompagnato dall’impegno di tutti, istituzioni e cittadini, per il rispetto e la promozione della legalità e del convivere civile. Come Regione- chiude Bonaccini– prosegue la nostra stretta collaborazione con le autorità inquirenti e le Prefetture su questo fronte”.

(12 marzo 2021)

