Arrestato a Bologna ricercato per diversi furti in abitazione

di Redazione #EmiliaRomagna

La Squadra Mobile della Questura di Bologna, con il supporto dell’omologo Ufficio di Roma, nel corso della mattinata del 3 marzo u.s., ha tratto in arresto, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Parma, K.D., classe ’93, nazionalità albanese, responsabile di una lunga serie di furti in abitazione, consumati e tentati, in diverse province del nord Italia (Parma, Monza-Brianza, Milano, Como, Brescia, Varese) tra il febbraio e marzo 2020.

Il rintraccio del ricercato è stato possibile nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto di reati predatori, grazie ai quali è stato possibile accertare che il cittadino albanese aveva cambiato le proprie generalità nel paese d’origine ed aveva trovato dimora presso due connazionali nella città di Roma, dove quindi è stato tratto in arresto.

(4 marzo 2021)

©Gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata