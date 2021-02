Presidio unitario virtuale domani 23 febbraio su Zoom contro l’agonia culturale di teatri, cinema, produzioni culturali e attività sportive

0 Shares

Il passaggio dell’Emilia-Romagna in zona arancione esclude la possibilità di realizzare un presidio regionale unitario in presenza, come era previsto inizialmente per domani in piazza Pasolini a Bologna. Ma non si può rimandare la nostra protesta contro l’agonia culturale di teatri, cinema, produzioni culturali e attività sportive. Per questo come SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL Emilia-Romagna abbiamo deciso di trasformare il presidio in presenza in un presidio virtuale sulla piattaforma Zoom. L’iniziativa verrà aperta (sempre domani 23 febbraio) alle 10:30 dagli interventi delle segreterie di Slc Fistel e Uilcom, a seguire le associazioni di settore e le rappresentanze dei lavoratori.

Attorno alle 12.30, a chiusura della manifestazione, la lettura della proposta per un protocollo di buone pratiche del settore, presentata dai sindacati alle istituzioni regionali del territorio.

(22 febbraio 2021)

