FreePatrickZaki, questa sera Palazzo Re Enzo si illumina di giallo per chiedere la liberazione di Patrick Zaki

di Redazione, #FREEPATRICKZAKI

Oggi lunedì 8 febbraio, all’imbrunire, la facciata di Palazzo Re Enzo che dà su piazza Maggiore si illuminerà di giallo per chiedere la liberazione di Patrick Zaki ad una anno dal suo arresto.

Sarà il modo, per il Comune di Bologna, di rispondere alla chiamata di Amnesty International per tenere alta l’attenzione sull’attivista per i diritti umani e studente dell’Università di Bologna tuttora in stato di detenzione preventiva in Egitto.

(8 febbraio 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata