Safer Internet Day 2021, l’emergenza sanitaria e l’amore per gli schermi. Tavola rotonda online con Casa Bufalini il 9 febbraio alle 20.30

0 Shares

di Redazione, #Cesena

Come il Covid ha cambiato il rapporto con la tecnologia informatica? E come il nostro legame con gli schermi sta cambiando ed evolverà? È il tema della tavola rotonda online promossa da Casa Bufalini sulla piattaforma Microsoft Teams, in programma per martedì 9 febbraio alle 20,30.

L’iniziativa, dal titolo “Il Covid e l’amore per gli schermi – scenari presenti e futuri”, si svolge nell’ambito del Safer Internet Day 2021.

Interverranno al dibattito Paola Salomoni (Assessore regionale Emilia-Romagna alla scuola, università, ricerca e agenda digitale); Francesco Postiglione (Direttore S. Is. “Pascal Comandini” di Cesena); Elvis Mazzoni (professore associato Università di Bologna e membro di Psichedigitale Aps); Filippo Vincenzi (Area Games Forlì); Gianluca Frozzi (psicologo, Genitori Digitali Ferrara); Francesco Rasponi (psicoterapeuta, Psichedigitale Aps); Michele Piga (psicologo, Psichedigitale Aps); Lucia Bucella (psicologo, Psichedigitale Aps).

Per informazioni e iscrizioni: info@casabufalini.it.

(5 febbraio 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata