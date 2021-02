La Lurida: “Guarda ‘Madeus, se fossi in tè farei Sanremo senza cantanti, tanto…”

0 Shares

di La Lurida, #Bologna

Scusa ‘Madeus che tè mi piaczi anche, che con quel naso lì che cz’ài mi sei foriero di piaczeri dimenticati e di sogni ‘roticzi, mo’ per chè invecze di tanto casino tè e l’ARai (l’ARadio-l’ARai) non vi metete d’acordo e non fate Sanremo senza cantanti? Sarebbe

a) una novità nuova nuovente;

b) micca una gran perdita.

Czi volio micca far le pulczi a la qvalità de la musica, pensa tè, o faczevo la travestita micca la suonatrice di flauti – nel senso di orchestrale ‘Madeus – mo’ anche tè a parte il pasato da dizei, sei micca un gran intenditore a parte l’imitazzione de l’Amanda che eri più Amanda di lei, saprai poi tè il perchè.

Gnente, te lo sugzerivo così per chè con tutte le polemiche che t’àn ffatto adosso, cz’abim i maroni pini anche noi: il pubblico sì e il pubblico no, e che due maroni il pubblico che ‘Madeus, cz’è de la gzente de lo spetacolo che non lavora da un anno e non sa micca come tirarselo avanti, cz’avreste anche potuto avere un po’ di pudore. Micca tantissimo: solo un po’. Per deczenza… come mi consilliava mia madre quando mi ricordava di non cavarmi le mutande nei czespugli.

Alora ‘Madeus ti dò un consillio: fai Sanremo senza cantanti tanto le canzoni di quel festival lì se le ricordano solo i conti in banca per via della vagonate di diritti dautore che cz’arivan sui conti corenti de li autori e dei musiczi.

E gziù che czi sei cambiaczi sede. Vieni a Bologna e fallo a Teatri di Vita, che queli lì son bravi anche se son chiusi.

Figurati tè se non ti dàn ‘na mano ‘Madeus…

(4 febbraio 2021)

