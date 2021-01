Via Torino si rifà il look: lavori a marciapiedi e alberature

di Redazione #Bologna

Il piano di rifacimento dei marciapiedi della città arriva in via Torino al quartiere Savena: domani mercoledì 20 gennaio inizieranno i lavori nel tratto compreso tra la rotonda Caduti Italiani in Missioni di Pace e via delle Armi, dove è previsto anche il rinnovo dell’alberatura stradale sul lato occidentale della strada. Si tratta di un filare di bagolari composto da 36 esemplari: gli alberi, noti anche come “spaccasassi” per la forza delle loro radici, hanno creato sui marciapiedi rigonfiamenti, avvallamenti e dissesti. Da qui la necessità di sistemarli. Ma questi lavori potrebbero compromettere a loro volta la stabilità delle radici degli alberi, pertanto è necessario rinnovarli contestualmente.

I bagolari verranno sostituiti con esemplari di Zelkova serrata di circa 5 metri di altezza. Nell’aiuola che separa il marciapiede dai vicini impianti sportivi, saranno invece innestati dei peri da fiore (Pyrus calleriana) e degli esemplari di Koelereuteria paniculata, per un totale di altri 20 alberi. Alla fine le piante, che appartengono alle specie più efficaci nella lotta all’inquinamento, saranno 4 in più rispetto a oggi.

(19 gennaio 2021)

