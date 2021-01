Omaggio a Fellini: il 20 gennaio in streaming dal Teatro Galli lo spettacolo della Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei

0 Shares

Debutterà il 20 gennaio 2021 FELLINIANA – Omaggio a Fellini, la produzione della Compagnia Artemis Danza con il sostegno del Comune di Rimini e in collaborazione con Teatri nella Rete, la stagione virtuale di ATER Fondazione. Inizialmente pensato quale evento di chiusura delle celebrazioni per il centenario del Maestro, occorso nel 2020 e poi posticipato per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, lo spettacolo sarà presentato gratuitamente in prima assoluta dal Teatro Galli di Rimini sulla piattaforma www.teatrinellarete.it nel giorno del 101esimo anniversario della nascita di Federico Fellini, tra le iniziative che accompagnano l’inaugurazione – prevista in primavera – del Museo internazionale che la città di Rimini dedicherà al regista.

Uno spettacolo che rievoca attraverso le coreografie di Monica Casadei l’universo del grande Maestro e dei suoi film più celebri.

I corpi attraversano la danza e il circo contemporaneo, il sogno e il mondo reale, accompagnati dalle musiche indimenticabili composte da Nino Rota per Federico Fellini. Coreografie euforiche e frizzanti, virtuosismi e una irresistibile umanità animano questo spettacolo rendendolo un manifesto poetico e sensibile che celebra la storia del cinema e della musica italiana.

“Felliniana si articola attorno alla meravigliosa kermesse di 8 ½ e vive delle gioie e delle speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi tratti dai film, del profumo della dolce vita, dei mille colori del circo e della potenza poetica di Nino Rota.

Un respiro felliniano ha avvolto il concepimento della creazione che parte con un inizio rarefatto, intimista, filosofico, si dirige nel realismo surreale della Romagna di Amarcord per poi scivolare calorosamente nel mondo magico, folle ed estremo del circo. Un popolo danzante, un grande teatro dell’illusione umano, poetico ed ironico.

Un’idea di mondo dove la diversità è ricchezza, dove la poesia è nutrimento e dove tutti gli esseri umani, con le loro fragilità e divergenze possono sentirsi liberi, benvoluti perché per ognuno di loro il grande Maestro ha disegnato un posto nella giostra della vita”. (Monica Casadei).

Un omaggio a Fellini ma anche un importante regalo al pubblico in un momento così difficile per tutti. Una serata di magia, poesia e danza dal palcoscenico dell’elegante Teatro Galli di Rimini.

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari soggiorni in Oriente; nella sua ricerca artistica sono fondamentali la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, e l’esplorazione di luoghi e spazi urbani che divengono teatro di azioni performative. La coreografa fonda in Francia la Compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna.

TEATRI NELLA RETE | Palcoscenici di ATER in streaming

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei

FELLINIANA – Omaggio a Fellini

20 gennaio 2021

alle ore 21 in streaming dal Teatro Galli di Rimini

Inaugurato nel 1857 dall’ Aroldo di Giuseppe Verdi (opera composta appositamente, il Teatro Amintore Galli è stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti alleati del 1943. Dopo una lunga e travagliata storia con temporanee destinazioni ad altri usi e accesi dibattiti su che progetto architettonico seguire per far rivivere il teatro, i lavori di ricostruzione si sono conclusi nel 2018, col sipario che si è riaperto a distanza di 75 anni dall’ultima messa in scena. Il Teatro ospita La Sagra Musicale Malatestiana, una Stagione di Prosa, oltre a tanti eventi collaterali multidisciplinari ed è gestito dal Comune di Rimini.

Felliniana sarà disponibile anche sulle pagine Facebook di ATER Fondazione e dei Teatri del suo Circuito Regionale Multidisciplinare, che sono: Teatro Asioli di Correggio, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro Comunale di Russi, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di Fidenza, Auditorium Enzo Ferrari Maranello.

