Anche l’Emilia-Romagna in zona arancione

di Redazione #EmiliaRomagna #Covid19

In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio sarebbero tre le Regioni arancioni a partire da lunedì 11 gennaio (il week end è per tutti di quel colore), ma il ministro speranza ha deciso che anche Sicilia e Veneto vadano a aggiungersi a Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia (quest’ultima ai bordi della zona rossa, grazie al grande lavoro della giunta in pieno rimpasto).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così firmato un’ordinanza con le cinque Regioni mentre l’indice l’Rt nazionale sale a 1,03, superando per la prima volta dopo sei settimane la soglia dell’1.

(8 gennaio 2021)

