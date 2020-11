La Vasca dei Pesci TV: il 29 novembre #live dalle 15.45 l’onlus WE ARE, il presidente di Open Arms e Domenico Letizia (Nessuno Tocchi Caino)

di Ghita Gradita #lavascadeipesciTV twitter@bolognanewsgaia #Maiconsalvini

Torna La Vasca dei Pesci, su lavascadeipesciTV, in canale televisivo online di #gaiaitaliapuntocomedizioni. Il 29 novembre dalle 15.45 un’interessante diretta dal titolo “Colpa D’Alfredo (perché è sempre colpa di qualcun’altro)” che prenderà spunto dal razzismo imperante e dall’intolleranza venduta come virtù per interrogarsi su quando siamo diventati quella cosa brutta che siamo diventati.

In diretta sui nostri canali social su Facebook, Youtube, Twitter, e Twitch dalle 15.45 parleremo con Enrico Vandini della onlus WE ARE, con i redattori di Guerriglia Podcast, con Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia, poi Domenico Letizia di Nessuno Tocchi Caino (è parte del consiglio d’amministrazione) e in chiusura incontreremo Fred e la sua storia di migrante dalla Nigeria alla Romagna.

L’appuntamento sarà in streaming #live e in diretta su La Vasca dei Pesci TV Youtube, sulle pagine Facebook di Gaiaitalia.com Notizie, Gaiaitaliapuntocom Edizioni, La Vasca dei Pesci TV, The Fish Tank TV, su Twitch e via Periscope su Twitter @gaiaitaliacom.

(26 novembre 2020)

