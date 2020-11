“Così sarà! La città che vogliamo”, un nuovo progetto di Emilia Romagna Teatro

0 Shares

Così sarà! La città che vogliamo – progetto di teatro partecipato, audience development, pedagogia civica e promozione territoriale promosso dal Comune di Bologna e finanziato con i fondi europei del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020 – annuncia l’apertura della call pubblica per il bando Concorso di idee, a partire dal 5 novembre 2020.

Attivo sul territorio bolognese da circa un anno, Così sarà! La città che vogliamo coinvolge in un processo collettivo di immaginazione della città del futuro giovani tra gli 11 e i 25 anni, grazie a una serie di iniziative teatrali e culturali realizzata da una rete cittadina coordinata da Emilia Romagna Teatro Fondazione e composta da Altre Velocità, Cassero LGBTI Center – Gender Bender Festival, Kepler-452, La Baracca – Testoni Ragazzi, Teatro dell’Argine. In questa prima fase del progetto sono state coinvolte oltre 43 classi di 18 istituti scolastici della città, 31 docenti, più di 1000 studentesse e studenti e circa 30 associazioni e istituzioni culturali del territorio.

Il bando Concorso di idee è alla ricerca di 6 proposte creative di ragazze e ragazzi under 25, da trasformare in 6 progetti: quelle selezionate saranno supportate nella realizzazione con un budget di 2.500 € e attraverso un percorso formativo curato dalle realtà coinvolte.

Requisito fondamentale delle idee creative, che saranno presentate da giovani che vivono, studiano o lavorano a Bologna, sarà la capacità di sviluppare artisticamente e culturalmente una visione per il futuro, a partire dai luoghi del cuore in cui si riconosce la comunità: un modo per aprire oggi una finestra sulla città di domani.

I partecipanti potranno mettere in campo gli strumenti della programmazione culturale (incontri pubblici, ricerche, interviste, seminari…), dispositivi digitali e di comunicazione (creazione di pagine social, blog, applicazioni…), linguaggi dell’espressione artistica nelle sue diverse forme (arti performative, video, installazioni, fotografia, illustrazione, arte visiva, arte digitale, scrittura…) per ripensare la città, esprimere la propria visione urbana, per trasformarla nella “città che vogliamo”, iniziando a costruirla oggi.

Ad orientare la creatività dei partecipanti saranno le parole chiave emerse nelle molteplici attività realizzate durante l’ultimo anno di lavoro dei partner del progetto: aree tematiche e valori intorno a cui la ricerca di una città ideale dovrebbe concentrarsi e indicazioni operative nel contesto cittadino, con particolare attenzione alle zone di maggiore fragilità e marginalità in relazione alla popolazione più giovane. L’obiettivo è quello di una città: #aperta, #innovativa, #creativa, #sostenibile, #dascoprire, #inclusiva, #nonviolenta, #interculturale, attenta a #integrazione, #tecnologia, #pariopportunità, #ecologia, #mobilità, #scienza, #cultura.

Verranno selezionate 2 idee di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, 2 di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni, 2 di ragazze e ragazzi tra i 19 e i 25 anni. Saranno considerate caratteristiche da premiare: la visionarietà dell’immagine di città del futuro, la capacità di promuovere la coesione e l’inclusione sociale in zone fragili, l’impatto su luoghi e comunità specifiche di Bologna, l’abilità nell’incentivare la partecipazione civica dei giovani cittadini, la replicabilità del concept in altri contesti.

La call è aperta fino alle ore 24.00 del 10 gennaio 2021. Per partecipare alla selezione è necessario compilare il form disponibile sul sito www.cosisara.it

Le realtà che compongono la rete di Così sarà! La città che vogliamo sceglieranno collegialmente le 6 idee vincitrici, che saranno annunciate pubblicamente il 29 gennaio 2021, nel corso dell’evento Città all’orizzonte! Proiezioni per la Bologna che verrà in programma al Teatro Arena del Sole e sui canali digitali di Così sarà! La città che vogliamo. Tra febbraio e aprile 2021 i vincitori lavoreranno alla realizzazione, accompagnati dal proprio tutor di riferimento, con l’obiettivo di presentare pubblicamente l’esito del lavoro a Bologna nel maggio 2021, per la conclusione di tutto il progetto.

(5 novembre 2020)

