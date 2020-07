Cinese guidava con patente rumena falsa: denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia

di Redazione #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della carabinieri di Reggio Emilia, impegnati nei controlli lungo le strade de capoluogo reggiano, non ha esitato con stupefacente non chalance a esibire la patente di guida rilasciatagli dalle autorità rumene: nel corso dei controlli il documento esibito è tuttavia risultato essere falso per cui il conducente è finito nei guai.

Con le accuse di uso di atto falso e guida senza patente i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano un cittadino cinese 36enne residente a Castelnuovo Rangone. A lui i militari hanno sequestrato la patente di guida falsa.

(27 luglio 2020)

