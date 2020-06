Controlli dei Carabinieri: droga, elevato tasso alcolemico e pregiudicato denunciato

di Redazione #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Due conducenti sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Guastalla mentre erano alla guida dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: ai due conducenti i carabinieri è stata ritirata la patente di guida ed applicate le sanzioni previste dalla legge.

Cinque persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti e dei documenti di espatrio posseduti. Un pregiudicato che non poteva trovarsi a Castelnovo Sotto essendo colpito dal provvedimento del foglio di via obbligatorio da quel comune con divieto di farvi ritorno per tre anni, è stato è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.

(2 giugno 2020)

