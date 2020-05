Da giovedì 21 maggio riprendono le celebrazioni di matrimoni e unioni civili nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Comune

Da giovedì 21 maggio 2020 la Sala Rossa di Palazzo d’Accursio torna ad accogliere i matrimoni e le unioni civili, riti sospesi durante le scorse settimane per le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. La celebrazione di matrimoni e unioni civili riprenderà con gli appuntamenti concordati con le coppie che avevano dovuto rimandare le nozze e che in questi giorni vengono contattate dagli uffici per fissare le nuove date.

Per garantire la distanza interpersonale di sicurezza, alle celebrazioni in Sala Rossa saranno ammessi gli sposi, i testimoni e, se necessari e previsti dalla coppia, anche un fotografo e un interprete.

(16 maggio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata