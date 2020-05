Piacenza, sanificati gli uffici della sede della Polizia Locale di via Rogerio

di Redazione #Piacenza twitter@bolognanewsgaia #Sicurezza

Si è svolta nei giorni scorsi la sanificazione della sede della Polizia Locale di via Rogerio, grazie all’intervento realizzato dalla start up con base operativa a Piacenza e sede a Milano, ReAir (fondata da Nicola Parenti in società con altri imprenditori e presieduta da Raffaella Moro), in collaborazione con Cor srl e TRS Ecologia, che ha inteso offrire gratuitamente questo servizio al Comune di Piacenza.

Il procedimento di sanificazione utilizzato – basato su tecnologie all’avanguardia sviluppate da ReAir, applicate con il contributo di Cor srl e TRS Ecologia e che si pongono come obiettivo la tutela dell’ambiente e l’abbattimento degli inquinanti organici nell’aria – poggia principio della Fotocatalisi, un processo naturale di degradazione ossidativa delle sostanze inquinanti e microbiotiche diffuse nell’ambiente, attivato grazie all’azione combinata della luce solare o artificiale e dell’aria. Tale soluzione tecnologica consente di ottenere una riduzione drastica degli inquinanti tossici, l’autopulizia delle superfici e l’eliminazione dei cattivi odori, la decomposizione di microrganismi nocivi quali microbi e batteri.

(8 maggio 2020)

