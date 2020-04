Scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara, il cordoglio del Sindaco di Bologna Virginio Merola e del Presidente Bonaccini

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Sport

Appresa la notizia della scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara, il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha voluto ricordarne la figura

Bologna perde un uomo di impresa e di sport, di successi e di sconfitte. A Giuseppe Gazzoni Frascara si lega una stagione di capitalismo familiare e di passione, di marchi impressi nella storia economica e nel costume, come l’Idrolitina, segni di una Bologna che aveva imparato a stare al centro del mondo. I successi alla presidenza del Bologna, nelle stagioni di Baggio e Signori, hanno dovuto subire il contraltare dei veleni di calciopoli e della caduta personale e finanziaria. Fu vittima coraggiosa di trame e malaffare. Vicende che non hanno intaccato l’uomo e la sua signorilità. Disse in un’intervista: ‘Ho perso tutto ma sono più sereno’. Bologna rimpiangerà quella sua serenità. Esprimo il profondo e sincero cordoglio mio personale e di tutta la nostra città”.

Anche il presidente della Regione EMilia-Romagna Stefano Bonaccini ha voluto ricordare l’imprenditore e grande presidente del Bologna Calcio, che riportò nella massima serie facendo vestire la maglia rossoblù ad autentici campioni.

Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un presidente che lascerà il segno nella lunga storia del Bologna Football Club 1909. Perché raccolse una società fallita, e dalla serie C la portò in A. Perché portò al Bologna grandi campioni come Baggio a Signori, che valsero una semifinale di Coppa Uefa. Perché era un uomo autenticamente innamorato della propria città e della squadra della propria città, che sostenne con grande forza (…) un uomo che seppe coniugare impresa e passione– conclude Bonaccini-, contribuì non solo alla rinascita di una blasonata società calcistica, ma anche al riavvicinamento ad essa di una gran parte di cittadini e tifosi. Alla famiglia, al Bfc 1909, di cui era presidente onorario, e alla città di Bologna la mia vicinanza e il sincero cordoglio, a nome anche dell’intera comunità regionale”.