Piacenza. No della Giunta al cimitero per animali a San Bonico

di Redazione #Piacenza #Animali

Il cimitero per animali d’affezione non si farà a San Bonico perché non c’è interesse pubblico né sussistono i presupposti tecnici. Per tale motivazioni, la Giunta Barbieri ha inteso dare mandato, con propria delibera, al Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale di avviare il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale che, facendo seguito alla scelta della Commissione esaminatrice, accoglieva la manifestazione di interesse di un soggetto privato interessato alla realizzazione e gestione del cimitero degli animali in quell’area.

(24 aprile 2020)

