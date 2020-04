Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da martedì 14 aprile

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Lavori

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da martedì 14 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

in Via delle Tovaglie , nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità di via d’Azeglio, fino 18 giugno 2020.

, nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità di via d’Azeglio, fino 18 giugno 2020. Via Bovi Campeggi , all’intersezione con viale Pietramellara, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. Termine previsto: 20 maggio 2020.

, all’intersezione con viale Pietramellara, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. Termine previsto: 20 maggio 2020. Via di San Luca , dall’arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.

, dall’arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020. Via Casteldebole è interessata da lavori di manutenzione straordinaria della Società Autostrade relativi alla riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, con restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o da movieri. Termine previsto: 13 maggio 2020.

è interessata da lavori di manutenzione straordinaria della Società Autostrade relativi alla riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, con restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o da movieri. Termine previsto: 13 maggio 2020. Via Fiorini è chiusa all’altezza del civico 5 fino a 100 metri dall’incrocio con via Crocione da lunedì 9 marzo, per lavori di Heratech per estensione della rete del teleriscaldamento e relativo nuovo allaccio. Termine previsto: 8 maggio.

Rotonda Romano Paradisi , ancora restringimenti della carreggiata stradale con eliminazione di una corsia di marcia per lavori di scavo di Hera per la verifica dei sottoservizi. Prevista la continuità dei percorsi pedonali sulla parte esterna della rotonda con creazione di percorsi protetti in adiacenza al cantiere. Termine previsto: 30 aprile.

, ancora restringimenti della carreggiata stradale con eliminazione di una corsia di marcia per lavori di scavo di Hera per la verifica dei sottoservizi. Prevista la continuità dei percorsi pedonali sulla parte esterna della rotonda con creazione di percorsi protetti in adiacenza al cantiere. Termine previsto: 30 aprile. Via Giuseppe Dozza ha in corso un restringimento della carreggiata stradale in prossimità dell’incrocio con via Due Madonne sul lato nord, con mantenimento di due corsie (centrale e di sinistra) per lavori di modifica del marciapiede e dell’impianto semaforico. Termine previsto: 1 maggio.

ha in corso un restringimento della carreggiata stradale in prossimità dell’incrocio con via Due Madonne sul lato nord, con mantenimento di due corsie (centrale e di sinistra) per lavori di modifica del marciapiede e dell’impianto semaforico. Termine previsto: 1 maggio. Via dell’Osservanza è a senso unico di circolazione da via San Mamolo verso via Petrarca, per lavori di manutenzione della condotta del gas. Per lo stesso cantiere previsto anche il restringimento della carreggiata stradale di via San Mamolo dall’intersezione con via dell’Osservanza al civico 31/a. Termine dei lavori previsto per il 17 aprile.

Via della Salute , dall’incrocio con via Sant’Agnese all’ingresso riservato agli spedizionieri dell’Aeroporto Marconi, subisce un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico di cantiere, dal 6 al 17 aprile, nei soli orari di lavorazione del cantiere.

, dall’incrocio con via Sant’Agnese all’ingresso riservato agli spedizionieri dell’Aeroporto Marconi, subisce un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico di cantiere, dal 6 al 17 aprile, nei soli orari di lavorazione del cantiere. Via del Triumvirato, in prossimità del sotto passo autostradale, vede la chiusura della corsia in direzione periferia che immette sulla rotatoria d’ingresso dell’Aeroporto per lavori di scavo per la ricerca e il censimento dei sotto servizi per conto di Hera, il 14 e il 15 aprile.

Lavori in fase di attivazione

Via Santo Stefano , per l’esecuzione di interventi localizzati di ripristino della pavimentazione in cubetti nel tratto tra piazza di Porta Santo Stefano e via Guerrazzi, avrà restringimenti di carreggiata da martedì 14 aprile.

, per l’esecuzione di interventi localizzati di ripristino della pavimentazione in cubetti nel tratto tra piazza di Porta Santo Stefano e via Guerrazzi, avrà restringimenti di carreggiata da martedì 14 aprile. Vicolo Luretta sarà chiuso in prossimità del varco di accesso il giorno 16 aprile dalle 8 alle 14, per operazioni di trasloco al civico 1.

sarà chiuso in prossimità del varco di accesso il giorno 16 aprile dalle 8 alle 14, per operazioni di trasloco al civico 1. Viale della Fiera , dalla rotatoria Leone Pancaldi per circa 130 metri in direzione di viale Europa, avrà dal 14 aprile il restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per l’esecuzione di un allaccio fognario di Heratech. Termine previsto: 20 aprile.

, dalla rotatoria Leone Pancaldi per circa 130 metri in direzione di viale Europa, avrà dal 14 aprile il restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per l’esecuzione di un allaccio fognario di Heratech. Termine previsto: 20 aprile. Via Giuseppe Rivani sarà chiusa in corrispondenza del sottopasso autostradale dal 14 al 15 aprile, per lavori di ricerca e censimento dei sotto servizi per conto di Hera.

sarà chiusa in corrispondenza del sottopasso autostradale dal 14 al 15 aprile, per lavori di ricerca e censimento dei sotto servizi per conto di Hera. Via Scandellara , in prossimità del sottopasso autostradale, subirà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito e l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per lavori di ricerca e censimento dei sotto servizi di Hera, dal 14 aprile all’8 maggio.

, in prossimità del sottopasso autostradale, subirà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito e l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per lavori di ricerca e censimento dei sotto servizi di Hera, dal 14 aprile all’8 maggio. Via Casteldebole sarà chiusa di notte in corrispondenza del sottopasso autostradale, dalle 22 del 14 aprile alle 6 del 15 aprile e dalle 22 del 15 aprile alle 6 del 16 aprile, per operazioni di posa di new jersey propedeutici all’intervento della Società Autostrade di riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia (i lavori sono già in corso con restringimento di carreggiata).

Via del Pilastro sarà chiusa per il rifacimento della pavimentazione stradale tra via di San Donato e via Protche, dal 14 al 17 aprile.

Via Drapperie , per interventi localizzati di sigillatura della pavimentazione litica su tutta la via, avrà restringimenti carreggiata il 14 e il 15 aprile.

, per interventi localizzati di sigillatura della pavimentazione litica su tutta la via, avrà restringimenti carreggiata il 14 e il 15 aprile. Vicolo dei Ranocchi, per interventi localizzati di sigillatura della pavimentazione litica su tutta la via, avrà restringimenti carreggiata il 16 e il 17 aprile.

(12 aprile 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !