Piacenza, ai Comuni erogati anticipi dal Fondo di solidarietà Comunale. Le dichiarazioni del sindaco Barbieri

#Piacenza

Attraverso il DPCM del 28 marzo vengono destinati ed erogati a Piacenza, come a tutti i Comuni italiani, anticipazioni finanziarie provenienti dal “Fondo di solidarietà comunale”, alimentato in toto da risorse comunali. Mi auguro che tali anticipazioni possano essere a breve integrate con risorse statali, capaci sia di ovviare ad eventuali squilibri di bilancio degli stessi Enti locali, sia, soprattutto, di dare il necessario e significativo contributo all’economia locale e alle famiglie in una situazione di gravissima crisi.