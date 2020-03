Il nuovo modulo per gli spostamenti dal proprio domicilio da compilare e portare con sé. Scaricatelo

di Redazione #EmiliaRomagna twitter@bolognanewsgaia #Coronavirus

E’ uscito oggi il nuovo modulo per l’autocertificazione che servono per giustificare i propri spostamenti, ad eventuali controlli, all’interno di quella che sono le ordinanze regionali e nazionali per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Potete scaricarlo qui.

(26 marzo 2020)

