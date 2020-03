Allerta gialla per mareggiate nel ferrarese

di Redazione #Ferrara twitter@bolognanewsgaia #Meteo

Allerta gialle emesso dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna dalla mezzanotte del 24 marzo alla mezzanotte del 25, per stato del mare e mareggiate in tutta la provincia di Ferrara. Rischio di vento forte e anche neve (per quanto riguarda le province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

E’ previsto mare agitato con onde comprese tra i 2.5 e 3.2 metri. Sono previste temperature inferiori allo zero nelle aree montane.

(24 marzo 2020)

