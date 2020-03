Piacenza, il sindaco Patrizia Barbieri condivide l’appello di Poste italiane: “Agli sportelli solo per necessità urgenti”

di Redazione, #Piacenza twitter@bolognanewsgaia #Coronavirus

Ricordo a tutti l’obbligo di restare in casa e uscire solo per comprovate ragioni di lavoro o esigenze essenziali e improrogabili: questo vale anche per l’accesso agli uffici postali che, pur aperti per assicurare la continuità di un servizio fondamentale, non possono essere presi d’assalto per necessità e incombenze che non abbiano carattere di urgenza.