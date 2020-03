Comune di Bologna, prorogate scadenze pass. Al 31 maggio contrassegni di parcheggio per disabili, al 30 giugno le vetrofanie per veicoli ibridi

La Giunta comunale di Bologna, su proposta del sindaco Virginio Merola, ha deciso di prorogare al 31 maggio tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti H), rilasciati dal Comune con scadenza tra il 18 marzo e il 30 maggio; al 30 giugno le vetrofanie virtuali per titoli autorizzativi dematerializzati, rilasciati dal Comune per l’utilizzo di veicoli ibridi, con scadenza tra il 18 marzo e il 29 giugno.

La proroga è stata decisa, di concerto con il responsabile di Medicina Legale e Risk Management dell’Ausl, in attuazione del Dpcm 23 febbraio 2020 sulle misure di contenimento del coronavirus. Sono infatti sospese le attività di certificazione medico legale e occorre tutelare le persone più fragili della comunità, rimandando tutto quanto non è di stretta necessità.

Inoltre, il rinnovo dei permessi avrebbe comportato l’afflusso concentrato di utenti agli sportelli preposti al rilascio. Il settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture potrà prorogare ulteriormente le scadenze qualora perduri lo stato di emergenza.

(18 marzo 2020)

