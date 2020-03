Piacenza. Il sindaco Patrizia Barbieri positiva al Covid-19

di Redazione #Piacenza twitter@bolognanewsgaia #Coronavirus

“Il Comune di Piacenza non si ferma: la macchina amministrativa continuerà a funzionare, nell’impegno a garantire, alla nostra comunità, l’efficienza di tutti i servizi senza alcuna interruzione”. Con queste parole, la Sindaca Patrizia Barbieri rassicura la cittadinanza e comunica che sarà il vice sindaco Elena Baio, nel periodo di forzata assenza dal Municipio impostole a seguito della positività al Covid-19, a farsi carico di tutte le deleghe del primo cittadino, “fatta eccezione per il monitoraggio e il confronto costante con le istituzioni sulla situazione legata al Coronavirus, che continuerò a seguire in prima persona, da casa, grazie ai sistemi di videoconferenza e a tutte le dotazioni tecnologiche necessarie”.

Eccolo l’eroica comunicazione della sindaca leghista di Piacenza Patrizia Barbieri positiva al coronavirus. Guarisca presto, Sindaca. E stia in casa. Perché un contagio è un contagio, soprattutto quando si è positivi (poi le battute sui cinesi negativi accusati dal suo partito di essere untori gliele rimandiamo ad avvenuta guarigione, che Le auguriamo prontissima).

(4 marzo 2020)

