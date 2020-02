In Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sospensione delle attività nelle scuole fino all’8 marzo

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Covid19

Scuole aperte in tutta Italia, ma non nelle tre regioni dove la presenza di contagiati dal Covid-19 è più forte: in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le aule rimarranno chiuse fino all’8 marzo. O meglio, non chiuse, le attività saranno sospese ma nessuna chiusura totale. Dite che non significa niente? Magari è anche così, ma questa è l’informazione in nostro possesso.

Per la regione Marche ritorno a tutte le attività così come avviene per tutte le altre regioni che avevano sottoscritto l’ordinanza unica nazionale.

Per l’ufficialità vi rimandiamo al comunicato previsto per la mattinata del 1° marzo.

(29 febbraio 2020)

