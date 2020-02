Tweet 0 Condivisioni

di F.F. #Spal twitter@bolognanewsgaia #SerieA

La Spal perde per 2-1 sul campo del Lecce e si inguaia seriamente. Segnano Mancosu e Majer per il Lecce e Petagna per la Spal. L’incontro nell’anticipo del sabato del campionato di Serie A valido per la 24ma giornata.

(15 febbraio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata