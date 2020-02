Tweet 0 Condivisioni

di F.F. #Spal twitter@bolognanewsgaia #SerieA

La Lazio giustizia la Spal in un partita senza storia giocata all’Olimpico che la squadra di Inzaghi vince per 5-1. Due reti a testa per Immobile e Caicedo, una per Adekanye e infine Missiroli per la Spal e la partita si chiude. Lazio sempre più vicina alla vetta al tredicesimo risultato utile consecutivo.

(2 febbraio 2020)

