Teatri di Vita: una mostra e uno spettacolo per parlare di mari e muri con le opere di Ahmed Isamaldin, Sara Pour e Ergys Vela, e le parole di Richard Kwakye. Dal 24 al 26 gennaio

Arte contemporanea e teatro per parlare di mari e muri, di confini e migrazioni, in un intenso weekend a Teatri di Vita, in cui si intrecciano una mostra nell’ambito di Art City Segnala 2020, la stagione “Falso Vero” di Teatri di Vita, e il progetto europeo italo-tedesco-albanese “MareMuro” sostenuto dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

La mostra di arte contemporanea “MareMuro” raccoglie le installazioni di tre artisti da tre paesi diversi, mettendo a confronto i loro punti di vista sui temi del movimento e dell’esilio: da Bologna l’iraniana Sara Pour, da Berlino il sudanese Ahmed Isamaldin e da Scutari l’albanese Ergys Vela. L’esposizione è nell’ambito di Art City Segnala 2020 in occasione di Arte Fiera, negli spazi della Sala Studio di Teatri di Vita (via del Pratello 90/A, Bologna; info: www.teatridivita.it; 333.4666333), a ingresso gratuito, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio (ore 10-20; sabato ore fino a mezzanotte per la Notte Bianca dell’Arte).

Lo spettacolo “D Water Rouf – La tempesta”, con la regia di Ennio Trinelli, racconta il tumultuoso viaggio del protagonista ghanese Richard Kwakye per attraversare il Mediterraneo tra paure, incertezze e speranze, con un riferimento alla magica “Tempesta” shakespeariana. Lo spettacolo va in scena negli spazi della mostra, nell’ambito della stagione “Falso Vero” dal 24 al 26 gennaio ( venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica ore 17 ).

Partire, lasciare il proprio paese per amore o per forza, e cercare rifugio altrove. Attraversando i mari, attraversando i confini. Alla ricerca di una vita migliore, di un amore o semplicemente di una speranza per affrontare le incertezze del futuro. E’ quanto racconta il ghanese Richard Kwakye nell’appassionato racconto D WATER ROUF – La tempesta, dal titolo originale mutuato dal dialetto della Sierra Leone. Attraverso una storia intrisa di echi della cultura ghanese, Kwakye incanta il pubblico con la semplicità dirompente di un racconto a cuore aperto, mescolando l’esperienza personale del drammatico attraversamento del mare Mediterraneo con il mito letterario del mare misterioso, citando Prospero e “La tempesta” di Shakespeare. Così Richard Kwakye e il regista Ennio Trinelli esplorano il tema del viaggio, della difficoltà di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero. Ma prima di poterlo fare, bisogna attraversare le onde sempre più violente di una tempesta che fa paura, e che rischia di ottenebrare la tanto agognata felicità…

Ennio Trinelli è un regista, drammaturgo, attore e critico teatrale. Nella sua carriera annovera la direzione artistica di numerosi festival teatrali e cinematografici tra i quali La Manica Tagliata e il RightToHaveRights Festival. Nel 2011 fonda il portale di informazione web Gaiaitalia.com Notizie, di cui è anche direttore editoriale. Pubblica i romanzi Via di Scampo (2004) e El Fluir del Agua (2010).

Richard Kwakye è alla sua prima esperienza come attore.

Tre artisti per parlare di mari e muri, di confini e migrazioni. Attraverso diversi linguaggi dell’arte contemporanea, la mostra instaura un dialogo tra tre Paesi da sempre protagonisti del fenomeno dei flussi migratori: Germania, Albania e Italia.

Sara Pour, da Bologna, espone bottiglie che contengono acqua e opere visive al loro interno, come messaggi cifrati da un mare misterioso; Ahmed Isamaldin, da Berlino, presenta un progetto di cartografia visionaria relativo alle tribù nomadi sahariane; Ergys Vela da Scutari espone due installazioni sull’esilio e sul movimento.

Sabato sera la mostra entra nel circuito della Notte Bianca dell’Arte, con apertura fino a mezzanotte.

Ahmed Isamaldin è un graphic designer e blogger originario del Sudan. Dopo aver studiato fisica all’Università di Khartoum si trasferisce al Cairo dove si dedica a design e fotografia. Partecipa a diverse mostre tra Amsterdam, Bruxelles e Berlino. La sua attività si concentra sui temi della psicologia e dell’immigrazione, con un focus specifico sul processo di rivoluzione e sulla cartografia anticolonialista. Attualmente studia Comunicazione Visuale alla Weißensee Kunsthochschule di Berlino.

Sara Pour è un’illustratrice, pittrice e fotografa bolognese di origini iraniane. Ha studiato grafica alla Jahad University di Teheran e fumetto e illustrazione all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ha esposto le sue opere in numerosi paesi del mondo, tra i quali Belgio, Marocco, Francia e Polonia. Attualmente crea le illustrazioni e le scenografie di Cantieri Meticci. Nel 2019 ha disegnato Il Vecchione per il Capodanno 2019 di Bologna.

Ergys Vela vive e lavora a Shkoder, in Albania. Dopo una laurea in grafica si concentra sugli studi di Multimedia all’Accademia delle Belle Arti di Tirana. Aspetto fondamentale della sua produzione è il coinvolgimento attivo del pubblico, che è invitato a interagire con le opere al fine di renderle uniche e completare il lavoro dell’artista.

(19 gennaio 2020)

