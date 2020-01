La ministra per la Famiglia e le Pari opportunità in visita a San Lazzaro il 20 gennaio

Il Comune di San Lazzaro lunedì 20 gennaio riceverà la visita della ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti, che sarà in visita ufficiale a San Lazzaro di Savena, primo Comune in Italia a rendere gli asili nido gratuiti per tutti a partire dall’anno educativo 2019/2020.

Alle ore 10 la ministra, accompagnata dalla sindaca di San Lazzaro, visiterà il polo per l’Infanzia Falò di Castel de’ Britti, primo polo 0-6 anni dall’approccio educativo innovativo, nato un anno fa all’interno di un edificio scolastico completamente ristrutturato grazie a un importante finanziamento regionale.

(17 gennaio 2020)

