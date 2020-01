Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, aggiunta una terza replica

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #TeatroDuse

A grande richiesta del pubblico, al Teatro Duse di Bologna si aggiunge una terza replica serale, domenica 5 aprile alle ore 21, per ‘Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show’. In questo spettacolo, già in cartellone sabato 4 aprile alle 21 e domenica 5 aprile ore 16, Lopez e Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni, come due vecchi amici che si ritrovano.

Accompagnato dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale, lo show, di cui Tullio e Massimo sono sia interpreti che autori, è una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari camei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, fino a quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da ‘vecchie volpi del palcoscenico’, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile marchio di fabbrica.

(13 gennaio 2020)

