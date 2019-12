Sardine a Crevalcore (e a Cesena) contro il Capitano

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #6000Sardine

C’erano Sardine anche a Crevalcore, mentre ce n’erano a Cesena, tutte lì per le stesse ragioni per cui le avete trovate, le abbiamo trovate, in tutta Italia, in quasi cento piazze: tutte strapiene. Alcune centinaia di persone nel piccolo centro del bolognese, ma presenti e sgambettanti e, soprattutto, vive di democrazia, solidarietà, umanità, correttezza e politica pulita. Che è quello che chiedono a chi siederà sulle poltronissime che hanno chiamato del buon governo.

Ecco l’Italia che (pare) s’è desta.

(24 dicembre 2019)

