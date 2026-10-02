Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano “Francesco” al Teatro Duse

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A 800 anni dalla morte del santo patrono d’Italia, San Francesco, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano la storia del poverello d’Assisi nello spettacolo intitolato Francesco, in scena il 6 ottobre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Sul palco prenderà vita un racconto dei racconti sui vari aspetti della vita del santo. Il San Francesco della devozione, l’incontro con il lupo, la predica agli uccelli e le stimmate, ma anche il San Francesco della storia, dalla conversione e spoliazione al rapporto con il Papa, dalla nascita dell’ordine alla crociata, fino l’incontro con il sultano. E poi il San Francesco poeta con il Cantico delle Creature.

Non solo. Cazzullo e Branduardi porteranno sotto i riflettori anche i grandi francescani della storia, come Dante Alighieri e Cristoforo Colombo fino a Sant’Antonio, Padre Pio e Papa Bergoglio. Ad accompagnare i testi scritti da Cazzullo e le musiche di Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin, una selezione di immagini che contribuiscono alla creazione del ritratto di una figura intrinsecamente legata all’identità italiana.

Corvino Produzioni, Lungomare srl

Aldo Cazzullo, Angelo Branduardi

FRANCESCO

testi di Aldo Cazzullo

musiche di Angelo Branduardi

eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin

luci Stefano Dellepiane

audio Andrea Garibaldi

Info e biglietti

Teatro Duse

via Cartoleria, 42 Bologna | Tel. 051 231836 | biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner è BPER. Funding Partner è Pelliconi.

(2 ottobre 2026)

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