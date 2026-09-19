Controlli straordinari delle condizioni psicofisiche dei guidatori: ritirate tre patenti per guida sotto l’effetto di droghe e alcol

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Nella notte tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato di Bologna, ha effettuato un servizio straordinario di controllo nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e alcol, con l’obiettivo di garantire un più elevato livello di sicurezza della circolazione stradale. L’attività si è articolata attraverso posti di controllo con varie pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Bologna in punti strategici del territorio e ha visto, oltre all’impiego delle ordinarie apparecchiature per il controllo del tasso alcolemico, l’utilizzo di un laboratorio di analisi mobile, con la collaborazione di un medico e di tecnici convenzionati, all’uopo nominati ausiliari di polizia giudiziaria prima dell’avvio delle operazioni notturne.

Nel corso della notte, gli operatori della Polizia Stradale hanno sottoposto a controllo numerosi conducenti. Tre le patenti ritirate per violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Il primo provvedimento ha riguardato un conducente, trentenne del Bolognese, che aveva assunto alcol prima di mettersi alla guida. In questo caso gli operatori hanno utilizzato le apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale, a partire dall’Alcol Blow, dispositivo che consente di effettuare uno screening preliminare sulla possibile presenza di alcol nell’aria espirata. L’esito positivo dello screening è stato successivamente confermato dall’etilometro, apparecchiatura omologata che ha accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada, seppur entro la fascia amministrativa prevista dalla normativa.

Due ritiri hanno riguardato due giovani conducenti, una 23enne del Bolognese, e un 21enne straniero, classe 2005, entrambi risultati positivi ai cannabinoidi. Proprio in questi casi si è rivelato un importante supporto agli ordinari servizi di controllo l’impiego del laboratorio mobile, consentendo di procedere a un accertamento articolato su più livelli: a un primo test di screening, destinato a verificare la possibile presenza di una sostanza, è seguito, a fronte dell’esito positivo, l’analisi di secondo livello del campione salivare. Si tratta, a tutti gli effetti, di un esame di laboratorio, con la peculiarità di essere eseguito direttamente sul campo, consentendo così di completare l’accertamento senza dover ricorrere, in questa fase, al trasferimento del campione presso una struttura laboratoristica esterna.

In tutto sono stati 54 i conducenti controllati, 4 le patenti ritirate e 40 i punti decurtati di cui 4 ritirate (oltre alle tre durante i controlli per alcol e sostanze stupefacenti, la quarta è stata ritirata per un sorpasso pericoloso effettuato in prossimità di un incrocio): questo il bilancio dei servizi effettuati dalla Sezione Polizia Stradale di Bologna nelle notti di venerdì e sabato di cui diamo notizia grazie a una nota stampa pubblicata integralmente.

(19 settembre 2026)

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