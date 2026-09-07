Martedì Cento di Ferrara fa festa verso la 442ª Fiera

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Martedì Cento si sveglia in festa. L’8 settembre torna la Festa della Città, una giornata che dalla mattina alla sera porterà nel centro storico commercio, scuole, associazioni, sport, tradizione e spettacolo. È il primo grande momento corale del Settembre Centese e, soprattutto, il battito che anticipa l’arrivo della 442ª Fiera di Cento, in programma da giovedì 10

a domenica 13 settembre. La giornata comincerà già alle 6.45 al Piazzale della Rocca con una lezione gratuita di yoga, seguita alle 9 dal Qi Gong al Giardino del Gigante. Per tutto il giorno il centro sarà animato anche dallo Sbaracco – Fuori Tutto, mentre il Luna Park parteciperà con la promozione 2×1 sulle giostre.

Il cuore della Festa sarà ancora una volta Piazza Guercino. Qui troverà spazio il progetto MeLa Biscotto, nato dalla collaborazione con La Frolleria di ANFFAS, mentre nel pomeriggio torneranno il mercato e la MeLa Merenda. Alle 16 partirà la “Caccia ai segreti di Cento” e dalle 17.30 saliranno sul palco le orchestre MusicAscuola e FLIC Orchestra dell’Istituto

Comprensivo Cento Nord. Alle 18, in Collegiata, sarà celebrata la Santa Messa per la Festa della Madonna dell’Olmo, seguita dalla processione e, alle 19 in Piazza Guercino, dalla tradizionale benedizione della città. La serata proseguirà tra danza, sport e spettacolo, fino alla commedia dialettale “C’è da sposare una vedova” de I Nottambuli APS, con ricavato destinato alla Fondazione AIRC. Una giornata che mette insieme tante anime diverse di Cento e che introduce naturalmente al

grande appuntamento di giovedì.

A sole quarantotto ore dalla Festa della Città, giovedì 10 settembre sarà inaugurata la 442ª Fiera di Cento. Alle 19 il taglio del nastro in Piazza Guercino darà ufficialmente il via a quattro giorni di espositori, imprese, associazioni, cultura, gastronomia e spettacolo. Già dal pomeriggio l’Area Meeting di CNA e CONFARTIGIANATO ospiterà l’incontro con il presidente della Regione

Emilia-Romagna Michele De Pascale, mentre in serata tornerà il Premio Guercino d’Oro, seguito dalla comicità di Adriano Moretti. Venerdì 11 la Fiera darà spazio ai giovani, alle scuole e alle realtà del territorio, tra danza, musical e progetti sociali, per poi chiudere la serata in Piazza Guercino con Beatrice Rigillo, protagonista di uno spettacolo tra comicità, musica e teatro.

Sabato 12 sarà invece la volta di uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione, con la tappa conclusiva di One Night Summer Hits e l’arrivo sul palco di Piazza Guercino di Sarah Toscano, Cara, Cecille e Gianluca Amoruso. Domenica 13 il gran finale accompagnerà la città fino all’anteprima del Cento Carnevale d’Europa 2027, con la presentazione dei temi e dei bozzetti dei carri delle associazioni carnevalesche. Quattro giorni nei quali la Fiera tornerà a estendersi nel centro storico, intrecciando la sua

anima commerciale con quella sociale, culturale e di intrattenimento.

Ma prima della Fiera viene la città. Martedì Cento si sveglia in festa. Giovedì aprirà la 442ª Fiera. È la settimana in cui il Settembre Centese entra definitivamente nel vivo.

(7 settembre 2026)

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