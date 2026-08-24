A Bologna la IX edizione di Scenario Festival

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La Finale del Premio Scenario infanzia e adolescenza 2026, spettacoli per ragazzi e tout public, spettacoli di burattini, installazioni, laboratori, talk: la nona edizione di Scenario Festival si svolgerà a Bologna, dal 28 al 31 agosto, un progetto di Scenario ets, direzione artistica di Cristina Valenti, realizzato con DAMSLab/La Soffitta – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il contributo di MiC-Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, in collaborazione con Teatro Dehon, Settore Musei Civici Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Il Cameo, Cronopios, Cassero LGBTQIA+Center e con MET -Teatro Metastasio Stabile Pubblico della Toscana, L’Arboreto – Teatro Dimora Mondaino, Teatro Due Mondi, Teatrino dei Fondi, Hystrio Festival.

Cantiere diffuso di spettacoli, laboratori e percorsi di accompagnamento alla visione per i più piccoli, il Festival vive della collaborazione degli enti che gravitano nell’area della Manifattura delle Arti, tra DAMSLab, Giardino del Cavaticcio, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, con il suo Dipartimento Educativo, Parco Klemlen.

Finale Premio Scenario Infanzia e Adolescenza 2026

La nona edizione di Scenario Festival è la cornice che ospita i giovani artisti in gara impegnati ad aggiudicarsi il più prestigioso riconoscimento nazionale destinato al teatro per l’infanzia e la gioventù rivolto a progetti teatrali originali riservati a spettatori bambini, ragazzi, adolescenti. Promosso da 42 strutture associate distribuite sul territorio nazionale, appartenenti all’ambito del teatro di innovazione, il Premio Scenario in quasi quarant’anni di attività scommette sulla creatività giovanile, la va a scovare e la sostiene, spinge giovani artisti a inventare progetti, a tradurre le proprie visioni in proposte sceniche, ad affrontare lo sguardo e il giudizio di altri artisti, operatori, critici, studiosi.

Artisti under 35, provenienti da tutto il territorio nazionale, nelle giornate del 29 e 30 agosto presenteranno alla Giuria e al pubblico, sul palco del DAMSLab Teatro, dieci corti teatrali di venti minuti a conclusione di un articolato percorso di selezione.

Sabato 29 agosto, dalle ore 10 presso il DAMSLab/Teatro, e in streaming presso DAMSLab/Auditorium, si potranno visionare, per il Premio Scenario infanzia: “Polka miseria” di Dimore Creative/Canaja Brass Quintet (Lomazzo, Co), “Born this snail” di Guido Sciarroni e Alessia Sala (Padova), “L’Acchiapparatti” di Alessandro De Giovanni (Bologna), per il Premio Scenario adolescenza: “Le fantasmagoriche avventure di mucca e gatto” del Collettivo Prima Parola feat. Consuelo (Fiumicino, Roma), “Bugbusters – analisi entomologica di una protesta silenziosa” del Collettivo Crisi Collettiva (Crevalcore, Bo).

Domenica 30 agosto, dalle ore 10, per il Premio Scenario infanzia: “Re Mida” di Gramaccioni/Chanteau Eminenti (Arezzo), “La timidezza delle chiome” di Nobile/D’Arrigo (Modena), “Punta & Clicca-Storia di un’amicizia a pixel” di Piccola compagnia impertinente (Foggia), per il Premio Scenario adolescenza: “Jo come Jo” della Compagnia Chāndrama (Torino), “In Limine 200 bpm” di Collettivificio (San Giuliano Terme, PI).

I dieci progetti finalisti saranno valutati da una Giuria presieduta da Antonio “Tony” Baladam (regista del Collettivo Baladam B-side, compagnia segnalata del Premio Scenario 2021 e del Premio Scenario infanzia 2022), e composta da Renata Coluccini (regista, drammaturga, codirettrice artistica del Festival Segnali), Anna Giuriola (esperta di organizzazione e programmazione di teatro per le nuove generazioni), e dai soci dell’Associazione Scenario Cristina Valenti (presidente e direttrice artistica di Scenario ets, già docente di Discipline dello Spettacolo Università di Bologna), Jacopo Mai (vicepresidente di Scenario ets, vicedirettore di Teatro Gioco Vita).

Al termine della Finale, la Giuria assegnerà due premi di 8.000 euro ai vincitori del Premio Scenario infanzia e del Premio Scenario adolescenza e avrà facoltà di esprimere menzioni speciali non onerose a sua discrezione. Gli spettacoli vincitori debutteranno in forma compiuta, a livello nazionale, nell’ambito di un’iniziativa promossa da Associazione Scenario.

La Premiazione avrà luogo lunedì 31 agosto presso il DAMSLab/Auditorium, preceduta, alle ore 17, dal Talk (15’), intitolato Contro l’infanzia, di Baladam B-side. Alle ore 21.30 sul palco del Giardino del Cavaticcio saranno presentati i due corti teatrali vincitori del Premio Scenario infanzia e del Premio Scenario adolescenza 2026 (20’).

Gli spettacoli

I progetti finalisti del Premio saranno, come tradizione, presentati accanto agli spettacoli per ragazzi e tout public di artisti e compagnie emersi in quasi quarant’anni di storia del Premio e che nell’esperienza di Scenario hanno visto il loro trampolino di lancio: Emma Dante, Antonio “Tony” Baladam, Emanuela Dall’Aglio, Sea Dogs Plus, Patrizio Dall’Argine.

Ad aprire il Festival, dopo il tradizionale brindisi inaugurale, venerdì 28 agosto (ore 21), sarà “Il canto della sirena” diretto da Emma Dante, regista vincitrice del Premio Scenario 2001, tra i nomi più riconosciuti della drammaturgia contemporanea, non solo italiana, da poco insignita del Leone d’Oro alla carriera per il Teatro alla 54ª edizione della Biennale di Venezia. Liberamente tratto da La Sirenetta di H.C. Andersen, lo spettacolo per un pubblico dai 6 anni, con Viola Carinci, Davide Celona, Stephanie Taillandier, una produzione Atto Unico/Sud Costa Occidentale, racconta la storia, drammatica come sono le favole, ma leggera com’è la brezza del mare, di una sirena che se ne sta ore e ore su uno scoglio a contemplare il mare. Ogni sera, Agnese, la più piccola di sei sorelle, canta a riva sotto le stelle, finché un giorno, a causa di una terribile tempesta, vede affondare una nave…

Sabato 29 agosto (ore 21) Antonio “Tony” Baladam, regista segnalato del Premio Scenario 2021 e del Premio Scenario infanzia 2022, presenta “Shamanika!”, con Letizia Bravi e Antonio “Tony” Baladam, una produzione Teatro Gioco Vita. Uno spettacolo comico e divertente che affronta i temi della relazione tra finzione e realtà e delle possibilità dell’immaginazione e del linguaggio. Attraverso un’avventura coinvolgente, tutta all’insegna dell’ironia, tra sciamani, incantesimi e ombre, invita il giovane pubblico, attraverso modalità provocatorie e sottili, a sviluppare un pensiero critico, a non dare nulla per scontato.

Vincitore del Premio Eolo Awards 2025, domenica 30 agosto (ore 21) è “Ti vedo. La leggenda del Basilisco” uno spettacolo per un pubblico dai 4 anni, scritto e diretto da Emanuela Dall’Aglio, regista semifinalista al Premio Scenario 2002, anche in scena con Riccardo Paltenghi, una coproduzione Teatro del Buratto/CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG. Un abito storia che racconta un mito.

Una grande gonna che contiene in sé tutti gli elementi di questa storia. Una montagna di stoffa rossa in cui una narratrice racconta di una strega e del suo basilisco.

Lunedì 31 agosto (ore 21) Sea Dogs Plus presenta “CIURMA! Pendagli da Forca”, menzione speciale Premio Scenario infanzia 2024, di e con Francesco Bianchi, Silvio Impegnoso e Arianna Primavera, una produzione Fontemaggiore. Silvio e Francesco sono due bambini “troppo cresciuti”, due adulti che volevano fare i pirati ma che sono diventati grandi senza realizzare nessuno dei loro sogni. L’irruzione nelle loro vite di un pappagallo parlante femmina venezuelano porta loro come per magia una seconda possibilità di vivere le avventure che non hanno mai avuto.

Anche quest’anno nel Parco Klemlen sarà montata la baracca dei burattini, dove saranno presentati due spettacoli di Teatro Medico Ipnotico diretto da Patrizio Dall’Argine, artista vincitore del Premio Scenario 1999: sabato 29 agosto (ore 19) “Momo, il dio della burla” (dai 3 anni e tout public), la storia di Momo, il dio della burla, che cacciato dall’Olimpo per aver preso in giro gli Dei e caduto sulla terra, diventa un Fool, che trova rifugio nel Teatro dei Burattini, in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa, e domenica 30 agosto (ore 19) “Il compleanno della Polonia” (dai 5 anni e tout public), che racconta il carattere grottesco dei burattini emiliani tinto di sfumature macabre. Teatro Medico Ipnotico sarà presente anche con “Strack! – Analisi criminologica dell’istante in cui il burattino Valerio viene colpito da un bastone nel bosco di betulle”, installazione permanente di una baracca nella Hall del DAMSLab, che sarà inaugurata venerdì 28 agosto (ore 19), seguita da un programma di visite guidate, ad ingresso libero, per i giovani spettatori e tout public (29 e 30 agosto ore 12.30).

I laboratori

Dal 26 al 28 agosto (9.30-12.30) al MAMBo, si svolgerà “La baracca e la perla. Ovvero Architetture per azioni straordinarie”, laboratorio creativo per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, condotto dai burattinai Veronica Ambrosini e Patrizio Dall’Argine del Teatro Medico Ipnotico, e da Alessandra Bucchi del Dipartimento educativo MAMbo/Museo Morandi. Nella costruzione delle baracche, saranno di ispirazione tre riferimenti artistici selezionati fra le opere esposte al Museo d’Arte Moderna: la manualità raffinata e artigianale di Francesco Vezzoli, la dimensione al confine tra presenza reale e finzione evocata da Valentina Furlan, e la capacità di Paola Pivi di racchiudere universi complessi dentro architetture semplici ed essenziali. Nell’esito finale, dal titolo “Il serraglio delle rarità”, il 30 agosto (ore 17.30), in Piazzetta P.P. Pasolini, il pubblico sarà accompagnato tra le diverse baracche realizzate dai giovani partecipanti del laboratorio, alla scoperta di brevi apparizioni e invenzioni nate dall’incontro tra immaginazione, manualità e gioco.

Il 29 e 30 agosto al DAMSLab l’artista e formatrice Beatrice Baruffini condurrà “Nuovi Sguardi. Piccolo osservatorio sul Premio Scenario infanzia e adolescenza”, accompagnamento alla visione degli spettacoli per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni (ore 9.30-13.00) e adolescenti dagli 11 ai 18 anni (ore 14.30-17.00).

Dal 28 al 31 agosto al DAMSLab si svolgerà l’Osservatorio critico sul Premio Scenario infanzia e adolescenza condotto da Fabio Acca, riservato agli studenti dell’Università di Bologna, che attraverso un lavoro di gruppo potranno elaborare una propria visione critica degli spettacoli finalisti del Premio Scenario infanzia e adolescenza 2026.

Dal 29 al 31 agosto, sempre al DAMSLab, si svolgerà il Tavolo critico sul Premio Scenario infanzia e adolescenza, cantiere di lavoro coordinato da Stefano Casi a partire dalla visione degli spettacoli finalisti del Premio, con la partecipazione di Angela Albanese, docente di Letterature comparate e studiosa di teatro contemporaneo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Silvia Napoli, attivista culturale e curatrice di percorsi di studio e divulgazione sulle questioni di genere, Matteo Paoletti, docente di Storia del teatro e dello spettacolo presso l’Università di Bologna.

Le collaborazioni

Premio Scenario ha saputo nel tempo creare un mosaico di collaborazioni sul piano regionale e nazionale volte a sostenere i progetti vincitori. Azioni di partenariato per le residenze artistiche retribuite dei vincitori, successive alle giornate del Festival e finalizzate al completamento dei lavori emersi dal Premio, saranno realizzate presso il Teatro Due Mondi di Faenza (11-25 ottobre; 10-24 novembre; 1-15 dicembre), presso L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna (18-30 novembre), presso Teatrino dei Fondi | Centro di Produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di San Miniato (26 ottobre-7 novembre), nel quadro dei progetti siglati dalle intese fra Governo, Regioni e Province.

In virtù della convenzione siglata tra Associazione Scenario ets e Fondazione Teatro Metastasio, volta ad accrescere il sostegno alle compagnie vincitrici, al termine della Finale, la Fondazione Teatro Metastasio sosterrà l’iter produttivo di una delle compagnie vincitrici con importo pari a 16.000 euro, che andrà a copertura delle giornate lavorative per il personale di compagnia, ed eventualmente per spese di allestimento per un massimo del 20% del contributo stesso. Fondazione Teatro Metastasio programmerà inoltre lo spettacolo compiuto nella propria sede in apertura della stagione Met Ragazzi 27/28.

Prosegue la collaborazione triennale con l’Associazione Hystrio e Hystrio Festival, che si articolerà diversamente in relazione a questa specifica annualità del Premio Scenario.

Info e prenotazioni

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per gli spettacoli finalisti del Premio Scenario, ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. In caso di posti esauriti, è garantito lo streaming in Auditorium.

Per gli spettacoli serali (ore 21 e 21.30) e preserali (ore 19.30): ingresso gratuito con prenotazioni dal 20 agosto su eventbrite.it. I posti prenotati saranno garantiti fino all’ora dell’evento. In caso di posti ancora disponibili: ingresso libero fino ad esaurimento, con apertura di lista d’attesa a partire da mezz’ora prima. Spettacoli di burattini, Talk e Premiazione: ingresso libero fino a esaurimento posti.

Indicazioni sul sito www.associazionescenario.it.

(24 agosto 2026)

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