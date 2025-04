Al Teatro Duse di Bologna torna il laboratorio di sartoria

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del laboratorio di sartoria ‘Upcycling: moda, teatro, sostenibilità’ che si terrà dal 7 al 28 maggio 2025 al Teatro Duse di Bologna (via Cartoleria, 42). Condotto dalla recycler, costumista e imprenditrice Greta Naselli e promosso dall’Associazione Teatro Duse in collaborazione con il laboratorio di moda indipendente Repunto, il percorso è aperto a tutti gli over 18: principianti alle prime armi, appassionati ed esperti che vogliono approfondire le tecniche dell’Upcycling, una pratica sartoriale sostenibile basata sulla creatività e la rigenerazione.

L’Upcycling sfrutta il potenziale estetico e funzionale del ricamo e delle applicazioni per diffondere un approccio sostenibile alla moda e alla sartoria teatrale. Attraverso lezioni pratiche e alcuni cenni storici e teorici, i partecipanti impareranno come trasformare e dare nuova vita a un capo scelto tra i propri abiti dimenticati nell’armadio e scopriranno i trucchi di una tecnica green da sempre utilizzata anche in teatro per la realizzazione dei costumi di scena d’epoca e contemporanei.

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno saranno attivate due classi di frequenza nei giorni 7, 14, 21 e 28 maggio. Ogni classe prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno. Si potrà quindi scegliere se frequentare il laboratorio dalle ore 15.00 alle 17.00 oppure dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

La quota di iscrizione ai 4 incontri è di 180 euro (+ tessera Socio Argento Teatro Duse in omaggio). La quota è ridotta a 140 euro per i Soci Oro del Teatro Duse.

Sono disponibili solo 12 posti per ciascuna classe di frequenza.

Per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una mail (con nome, cognome e numero di telefono) a biglietteria@teatroduse.it entro e non oltre il 30 aprile 2025.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biglietteria Teatro Duse

Dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora e prima dell’inizio degli spettacoli

CHIUSO venerdì 19, sabato 20 e lunedì 21 aprile 2025

Via Cartoleria 42, 40124 Bologna

Tel. 051 231836

biglietteria@teatroduse.it

www.teatroduse.it

Greta Naselli, sarta, costumista, imprenditrice e recycler poliedrica, ha ideato e fondato Repunto, laboratorio di moda indipendente Zero Waste con cui realizza accessori di abbigliamento e di arredamento con materiali di recupero per una moda sostenibile. Dopo la laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Tecniche e Culture della moda all’Università di Rimini, si è diplomata in Modellistica donna alla Secoli NeXT Fashion School di Bologna. Oggi collabora con diversi teatri, enti associativi e scuole come consulente, costumista e insegnante di sartoria, storia del costume ed esperta di moda sostenibile.

Gli iscritti sono invitati a portare con sé il proprio capo dismesso da rigenerare. Tutti gli altri materiali e strumenti necessari saranno forniti dal Teatro all’inizio del laboratorio.

(3 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata