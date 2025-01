Al Teatro Duse Pippo Pattavina con “Pensaci Giacomino”

È firmata da Guglielmo Ferro la regia di Pensaci, Giacomino! di Luigi Pirandello, in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna, con Pippo Patavina nel ruolo del professor Agostino Toti, anziano insegnante ginnasiale, screditato da tutti e per questo segnato da un profondo risentimento nei confronti dell’intera società. Per ottenere una rivalsa nei confronti di quello Stato a cui imputa il proprio fallimento, Toti sposa Liliana, ragazza incinta di un giovane del paese, Giacomino.

“’Pensaci, Giacomino!’ – spiega Ferro nelle sue note di regia – rappresenta per me uno dei lavori in cui Pirandello riesce, restando immune da facili moralismi, a dar corpo con più intensità a una critica profonda e assolutamente lontana da tentazioni qualunquistiche di quelle convenzioni sociali, di quell’ipocrisia, di quelle maschere con le quali la gente comune traveste la propria assenza di principi etici”. “Toti non appare come un vinto, né come una figura triste o malinconica del vecchio ingrigito dai propri pensieri. È anzi l’unico che esce vincitore in una guerra dalla quale tutti escono sconfitti – prosegue il regista – il più intelligente, in fondo, quello che sente di poter scegliere, di essere padrone della propria vita, delle proprie certezze, dei propri errori, pronto a pagare, a sentire tutto sulla pelle con coraggio”. “Non è il candore senile a impegnare il personaggio – conclude Ferro – ma l’acutezza mentale, il profondo rigore etico, la coerenza tagliente, quello che infastidisce; perché fa pensare, perché mette di fronte ognuno di noi alla nostra ridicola apparenza di fantocci impegnati in rituali spogli di ogni significato, decisi da qualcun’altro e accettati per comodità”.

TEATRO ABC CATANIA

Pippo Pattavina

PENSACI, GIACOMINO!

di LUIGI PIRANDELLO

con Debora Bernardi, Giampaolo Romania, Francesca Ferro, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi, Diana D’Amico

regia GUGLIELMO FERRO

(27 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata