Avvicendamento al gruppo consiliare del Partito Democratico: Giorgia De Giacomi nuova capogruppo, Maurizio Gaigher vice

“Congratulazioni a Giorgia e Maurizio, auguri di buon lavoro, sono sicuro faranno bene. Ringrazio tutto il gruppo Pd per l’importante lavoro di questi anni e apprezzo la coesione che anche in questa occasione ha dimostrato. Come avevo detto già in occasione del nostro cambio di Giunta, siamo tutti impegnati a rinnovare il gruppo dirigente, dando fiducia a figure giovani e competenti che, sono sicuro, allargheranno la nostra capacità di coinvolgere e rappresentare la città.”

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo l’avvicendamento al gruppo consiliare del Partito Democratico.

(26 dicembre 2024)

