Polizia di Stato di Bologna: truffe ai danni di persone anziane

Nella giornata del 13 dicembre 2024, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Stefano Dambruoso, la Squadra Mobile ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una donna italiana indiziata di avere consumato una serie di truffe ai danni di persone anziane. L’attività d’indagine, fondata su una acquisizione minuziosa dei sistemi di videosorveglianza posti nei luoghi ove sovente l’indagata avvicinava le vittime, in genere anziane donne, nonché su una ricostruzione minuziosa dei transiti stradali effettuati con l’auto all’indagata in uso, ha consentito di poter attribuire sei truffe, di cui quattro consumate e due tentate fra le provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna. In genere l’indagata, fingendosi dipendente Inps, carpiva la fiducia delle anziane vittime, entrando nelle loro abitazioni da cui riusciva con abilità a sottrarre vari preziosi, in altre occasioni l’indagata si spacciava per infermiera ed anche con tale pretesto, una volta avuto accesso nelle abitazioni, riusciva a prelevare merce varia. (18 dicembre 2024) ©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata