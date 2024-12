“Come sei bella stasera”, al Teatro Dehon Gaia De Laurentiis e Max Pisu

Dal 13 al 15 dicembre, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena al Teatro Dehon di Bologna Gaia De Laurentiis e Max Pisu in “Come sei bella stasera”, una commedia di Antonio De Santis per la regia di Marco Rampoldi.

29 anni di vita coniugale in 90 minuti…

Come sei bella stasera, debutto nella prosa di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz, sceneggiatore e pubblicitario, segue la storia di Anna e Paolo in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario. Le dinamiche della vita di coppia e familiare vengono presentate in modo esilarante ma verissimo: le immancabili gelosie, i figli, prima tanto desiderati e cercati, che costringono poi a notti insonni (da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché non vogliono dormire ma andare a feste), i metri quadrati dell’appartamento che risultano sempre più stretti, la forsennata ricerca di un’intimità minata da nonni babysitter.

Uno spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single!) non possono fare a meno di immedesimarsi.

A dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.

13-14-15 Dicembre 2024

Gaia De Laurentiis & Max Pisu

COME SEI BELLA STASERA

di Antonio De Santis

regia di Marco Rampoldi

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

tlf +39 051342934

www.teatrodehon.it

(9 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata