All’Arena del Sole la compagnia Sotteraneo presenta “Il fuoco era la cura”

Sotterraneo, compagnia teatrale fiorentina pluripremiata, dal 6 all’8 dicembre presenta al Teatro Arena del Sole di Bologna il nuovo spettacolo Il fuoco era la cura (produzione Teatro Metastasio di Prato, Sotterraneo, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale), che prende le mosse da un capolavoro della letteratura del Novecento, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.

Il libro descrive un futuro in cui è vietato leggere pena l’arresto, schermi costantemente accesi alienano il tempo libero delle persone e il tentativo di pensare causa malessere fisico. In questo mondo il corpo dei pompieri non è più impiegato per spegnere gli incendi, bensì per bruciare i libri e se necessario i loro possessori. Come in tutti i regimi totalitari, esiste una comunità segreta di dissidenti, le persone-libro, che si impegnano a imparare a memoria un grande classico della letteratura mondiale, per salvarlo dall’oblio e tramandarlo così alle generazioni future.

Il romanzo, uscito nel 1953, è ambientato negli anni ‘20 del XXI secolo, vale a dire oggi. “Quindi Bradbury si è sbagliato?” si domandano i componenti della compagnia, che a 71 anni dalla pubblicazione, ha scelto di esplorare le pagine di questo classico contemporaneo attraverso la lente del teatro, per interrogarsi insieme agli spettatori sulle possibili derive socio-politiche e culturali del nostro presente. «Dipende come intendiamo la distopia – continua Sotterraneo – una previsione sul futuro che a un certo punto viene confermata/smentita oppure un allarme sul presente che continua a rinnovarsi? Il fuoco era la cura attraversa e rilegge liberamente Fahrenheit 451, lo consuma come si fa con un romanzo amato, letto mille volte e trascinato in mille luoghi; lo sporca, lo dimentica da qualche parte e poi lo ritrova, mentre la copertina sbiadisce, la carta si scolla e le pagine si riempiono di appunti, biglietti, segnalibri e ricordi».

In scena, cinque performer si identificano con i personaggi della storia, si muovono in senso orizzontale mappando i coni d’ombra, tutto ciò che Bradbury non spiega o non racconta, creando linee narrative parallele, deviazioni teoriche e creando spunti di riflessione che il testo continua a generare nel nostro presente, sulla possibilità oggi di derive totalitarie, apparentemente distopiche, ma non così distanti dalla realtà.

Sotterraneo costruisce così anche le cronache di un tempo intermedio, fra il nostro presente e un futuro anticulturale, in cui l’istupidimento ci allontana dal fardello del pensiero complesso.

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 attorno allo spettacolo 11/10 in apnea (Generazione Premio Scenario 2005) e si compone di un nucleo autoriale fisso, a cui si affiancano diversi collaboratori che variano a seconda dei progetti. Il gruppo lavora su opere che si muovono su vari formati – dallo spettacolo frontale al site-specific passando per la performance – e si concentrano sulle contraddizioni del presente secondo un approccio avant-pop, in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale. Negli anni produce spettacoli che circuitano in Italia e all’estero: Post-it (2007), La Cosa 1 (2008), il Dittico sulla specie composto da Dies irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie (2009) e L’origine delle specie _ da Charles Darwin (2010), Homo ridens (2011), lo spettacolo di teatro infanzia La Repubblica dei bambini (2011), il Daimon Project composto da BE LEGEND! (2013) e BE NORMAL! (2013), WAR NOW! (2014, in coregia col regista lettone Valters Silis nell’ambito del progetto europeo Shared Space), Il giro del mondo in 80 giorni (2015), Overload (2017), Shakespearology (2019), lo spettacolo per bambini I futurnauti (2019), Europeana (2020), Atlante linguistico della Pangea (2021) e L’Angelo della Storia (2022).

Sotterraneo ha ricevuto importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale e internazionale: Premio Lo Straniero (2009), Premio Ubu Speciale (2009), Premio Hystrio Castel dei Mondi (2010), Silver Laurel Wreath Award / MESS Festival di Sarajevo (2011) per Dies irae, Eolo Award (2012) per La Repubblica dei Bambini, ACT Festival Prize (2012) e BE FESTIVAL 1st Prize (2012) per Homo ridens, Best of Be Festival (2016) per Overload_studio, Premio Ubu Spettacolo dell’anno (2018) per Overload, Premo Scenari Pagani (2019), Premio Ubu Spettacolo dell’anno (2022) per L’Angelo della Storia. Sotterraneo si occupa anche di formazione teatrale, curando progetti laboratoriali per varie strutture tra le quali: Comune di Firenze, Fondazione Toscana Spettacolo, Centrale Fies, Amat, Irigem, Fanny & Alexander, Laboratorio Nove, Università degli Studi di Firenze, Teatri di Pistoia, Università Iuav di Venezia, Teatro Stabile del Veneto, Theatre of Europe (Londra), Istituto italiano di cultura (Londra), Be Festival (Birmingham), Teatro de La Abadia (Madrid).

Dal 2017 al 2020 entra a far parte del network europeo Apap – Performing Europe 2020, mentre nel biennio 2019/20 del network europeo SHIFT KEY. Dal 2021 è artista associato al Piccolo Teatro di Milano.

Il fuoco era la cura

creazione Sotterraneo

ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa

con Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo

scrittura Daniele Villa

Teatro Arena del Sole

via Indipendenza 44

tlf + 39 0512910910

biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

(28 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata