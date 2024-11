Elezioni Emilia-Romagna 2024, urne aperte

Urne aperte per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria da domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). Le due sfide “locali” avranno una rilevante importanza a livello nazionale, guardate con attenzione da tutti i partiti alla mano.

In Emilia-Romagna lo scontro elettorale è tra Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista, e il civico Luca Teodori.

In Umbria nove i candidati: la presidente uscente Donatella Tesei per le destre e l’attuale sindaca di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra. Altri candidati sono: Martina Leonardi, Marco Rizzo; Moreno Pasquinelli; Fabrizio Pignalberi; Elia Francesco Fiorini; Giuseppe Paolone; Giuseppe Tritto.

(16 novembre 2024)

