Bologna. Furti in abitazione: tre arresti. La videonotizia

Il 19 luglio 2022 la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di Fermo di Indiziato di Delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 18 luglio 2022, nei confronti di tre soggetti di nazionalità albanese di 26 e 27 anni, specializzati nella commissione seriale di furti in appartamento, mediante effrazione degli infissi con l’utilizzo di utensileria da cantiere. I reati contestati nel provvedimento, si riferiscono a furti commessi dal gruppo nei primi dieci giorni del mese di luglio nei nell’hinterland bolognese, ma anche nella provincia di Modena. L’attività della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica nella persona del Sostituto Procuratore dott. Antonio Gustapane, ha permesso di ricostruire dieci episodi criminosi avvenuti nei Comuni di Malalbergo, Ozzano dell’Emilia (3), Castello d’Argile, Medicina (2), Castel San Pietro Terme, Castelfranco Emilia e Vignola. In una occasione, i fermati si sono anche resi responsabili del reato di maltrattamento di animali, in quanto, con crudeltà, colpivano con una mazza un cane di razza San Bernardo del proprietario della casa in cui stavano tentando di introdursi. Il bottino, non quantificato, era costituito prevalentemente da orologi ed oggetti in oro, ma anche di portafogli contenenti poche centinaia di euro o oggetti di minor valore. Al termine delle procedure di rito, tre uomini venivano associati alla locale Casa Circondariale di Bologna, in attesa dell’Udienza di convalida che si è conclusa con l’applicazione di due misure cautelari in carcere ed una misura degli arresti domiciliari.