Controlli della Polizia in città contro abusi amministrativi e non rispetto delle regole sanitarie. Videonotizia

Rimane costante l’impegno e l’attività svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna che nel corso delle ultime settimane ha sottoposto a controllo complessivamente oltre cento strutture e esercizi pubblici, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto di eventuali condotte illecite presso pubblici esercizi, locali notturni ed esercizi commerciali. In particolare, la squadra investigativa nel mese di aprile, caratterizzato dalla ricorrenza delle festività pasquali e dall’aumento del flusso turistico in città, ha effettuato controlli in oltre 50 pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, Pub, Club e Circoli privati) ed ha identificato circa 70 persone. I controlli hanno interessato sia le zone centrali della città, dove i locali sono maggiormente frequentati nelle ore serali, che la periferia, nelle varie ore della giornata. All’esito dei controlli effettuati i titolari e gestori dei predetti esercizi sono risultati attenti alla problematica epidemiologica derivante dalla pandemia COVID-19 e rispettosi delle normative amministrative concernenti le autorizzazioni e le cartellonistiche esibite. Nello stesso arco di tempo sono stati controllati oltre 30, tra esercizi di vicinato e laboratori, per lo più collocati nell’area del Centro Storico. Con particolare riferimento ai controlli volti al contrasto del fenomeno dell’assunzione di alcolici da parte dei minorenni, mentre in passato sono state rilevate alcune violazioni degli esercenti che hanno condotto all’emissione di provvedimenti sanzionatori, talvolta sfociati anche nella sospensione dell’attività stesso ai sensi dell’Art.100 T.U.L.P.S., nell’ambito dei controlli effettuati nell’ultimo periodo, nessuna irregolarità è stata riscontrata. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, nel controllo delle strutture ricettive extra alberghiere (B&B, R&B, Affittacamere, Casa vacanze ecc..) con particolare riferimento alle eventuali inosservanze verso le direttive amministrative ovvero le autorizzazioni. In tale contesto nel corso delle ultime tre settimane la sezione investigativa della Divisione Polizia Amministrativa ha sottoposto a controllo 24 strutture e 36 persone e ha rilevato solo in limitatissimi casi alcune irregolarità relative alla mancata tempestiva comunicazione all’Autorità di P.S. degli alloggiati. A tali risultati occorre, infine, aggiungere l’attività di controllo svolta nei confronti delle Sale Bingo nel cui ambito sono stati controllati 8 locali ed identificate n.64 persone nelle ultime due settimane in orari serali. Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato.