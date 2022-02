La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario a carico di nr. 4 cittadini cinesi e nr. 1 italiano per i reati di tentato omicidio, rapina pluriaggravata e porto ingiustificato di armi da sparo e da taglio. La gravissima aggressione premeditata è avvenuta ai danni di una cittadina cinese e del suo compagno l’8 giugno 2021, all’interno di un androne di un condominio di Bologna. La donna riportava una profonda ferita al fianco e solo il tempestivo intervento chirurgico ne impediva la morte.

