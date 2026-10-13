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Ondina Valla, l’inaugurazione della targa commemorativa allo stadio Dall’Ara

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Ondina Valla (prima da dx) medaglia d'oro olimpica sugli 80hs nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino | Di Sconosciuto - http://www.atletiekhistorici.nl/picwomhorden1944/braakekitty19360806berlijnbank.jpg, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22324075
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Testo:

Un 90° anniversario che non passa inosservato. Era il 1936 e alle Olimpiadi di Berlino la bolognese Ondina Valla vinse la medaglia d’oro nella prova di 80 metri ad ostacoli. Fu la prima donna italiana a conquistare un oro olimpico.
Mercoledì 14 ottobre alle 14.30, allo stadio Renato Dall’Ara con entrata dalla piscina Carmen Longo (25 metri) in via dello Sport 6, verrà inaugurata una targa commemorativa per ricordare la straordinaria atleta Ondina Valla e la sua indimenticabile impresa sportiva.
Saranno presenti l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, Stefano Valla, parente, Ester Balassini, delegata FIDAL, Marco Brugnoli, associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, Monica Crovetti, responsabile comunicazione Sogese e Cesare Mattei, presidente SEF Virtus.

 

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